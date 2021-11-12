GTA: The Trilogy — The Definitive Edition сняли с продажи на ПК из-за отключения Rockstar Games Launcher

Вчера вышел сборник ремастеров Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition на ПК, консолях PlayStation и Xbox двух поколений, а также Nintendo Switch. Почти сразу же после выхода Rockstar Games объявила об отключении своего загрузчика для технического обслуживания, которое длится уже более 17 часов.

Из-за неожиданного отключения серверов игроки на ПК не могут запустить GTA Online или Red Dead Redemption 2. Более того, недоступна и GTA: The Trilogy — The Definitive Edition. Сейчас версия игры для PC также пропала из магазина компании.

Студия объявила, что делает всё возможное, чтобы вернуть Rockstar Games Launcher в рабочее состояние. Причину неполадок разработчики не назвали.

Тем временем моддеры уже начали изучать файлы ремастеров. Оказалось, что вся вырезанная из-за окончившейся лицензии музыка всё ещё запакована в архивы игры. Разработчики просто убрали упоминание композиций в скриптах радиостанций.

Также датамайнеры нашли открытый файл main.scm, содержащий в себе все скрипты GTA III, GTA: Vice City и GTA: San Andreas. Моддеры впервые получили доступ к исходному коду и комментариям разработчиков. Например, было обнаружено, что скандальная мини-игра Hot Coffee, которую Rockstar Games убрала из релизной версии San Andreas 2004 года, всё так же находится в файлах игры и в современном ремастере. То есть, теоретически, моддеры снова могут вернуть контент, из-за которого студии пришлось заново получать рейтинг в ESRB для игры в США.

Датамайнеры также увлеклись комментариями оригинальных разработчиков, которые оставляли свои заметки в коде игры. Многие из этих записок являются шутками над сценарием.