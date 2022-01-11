Apple заявила, что разработчики заработали $260 млрд за время существования App Store и рассказала о развитии сервисов в 2021 году

Apple выпустила объёмный пресс-релиз, в котором поделилась своими достижениями в развитии фирменных сервисов. Компания рассказала о том, какие изменения претерпели её программные продукты за минувший год, каких успехов добились и каким образом они сделали жизнь каждого пользователя проще и удобнее. Конечно, не обошлось и без финансовых показателей, которые демонстрируют, как стремительно растёт бизнес компании.

Особое внимание в свежем пресс-релизе Apple уделила успехам магазина приложений App Store. Компания заявила, что с момента запуска магазина приложений в 2008 году разработчики, которые размещают в нём свои приложения, заработали более $260 миллиардов. Правда, из этой суммы нужно вычесть комиссию, которую Apple взимает за все покупки в магазине приложений, однако это не делает цифру менее впечатляющей. Важно отметить, что за последний год создатели ПО, публикуемого в App Store, заработали около $60 миллиардов. По состоянию на конец 2019 года Apple заявила, что выплатила разработчикам в общей сложности $155 миллиардов за всё время существования магазина приложений.

Apple не забыла упомянуть об успехах фирменного игрового сервиса Arcade. Компания заявила, что в 2021 году он претерпел огромное расширение и теперь предлагает пользователям более 200 игр на любой вкус. Среди самых популярных игр в библиотеке Apple отметила Sneaky Sasquatch, NBA 2K22 Arcade Edition, The Oregon Trail, LEGO Star Wars: Castaways и Disney Melee Mania. Компания заявляет, что все игры Apple Arcade соответствуют высоким стандартам конфиденциальности.

2021 год стал важным годом для Apple Music. Компания заявляет, что её сервис потоковой музыки на данный момент предлагает пользователям более 90 миллионов композиций на любой вкус, многие из которых доступны в Lossless-формате. Сервис может похвастаться широким набором возможностей для обеспечения полного погружения в музыку, включая поддержку Dolby Atmos и пространственного звука.

В этом году стало возможно совместное прослушивание композиций с друзьями в FaceTime благодаря SharePlay. Отдельного внимания заслуживает Apple Music Radio, ведущие которого за прошлый год успели пообщаться с суперзвёздами мирового уровня, включая ABBA, Adele, Brandi Carlile, BTS, Coldplay, Kacey Musgraves, Lil Nas X, Lizzo, Megan Thee Stallion, Metallica, Mick Jagger, Neil Young и Silk Sonic. 2021 год ознаменовался запуском самой доступной подписки Apple Music — Voice Plan, которая предусматривает доступ к музыкальной библиотеке только с помощью голосовых команд посредством Siri.

В 2021 году сервис потокового видео Apple TV+ завоевал массу наград. Платформа привлекла пользователей увлекательными сериалами производства Apple, среди которых «Тед Лассо», «Дом с прислугой», «Мифический квест», «Утреннее шоу» и другие. Все фильмы и сериалы Apple TV+ доступны не только на устройствах Apple, но и на ряде продуктов других компаний, включая умные телевизоры LG, Panasonic, Samsung, Sony и TCL через приложение Apple TV. Популярности сервиса поспособствовал и выпуск новой медиаприставки Apple TV 4K.

Для тех, кто заботится о своей физической форме, Apple предлагает сервис Fitness+. Он включает не только записанные видеоупражнения, а и прямые трансляции тренировок с признанными гуру фитнеса, известными актёрами и другими знаменитыми личностями. Библиотека сервиса включает огромную коллекцию видеороликов, которые охватывают 11 различных типов тренировок. В этом году сервис пополнился более чем двумя тысячами новых видео.

Apple News продолжает оставаться ведущим новостным приложением на всех рынках, где оно доступно. Сервис предлагает пользователям не только текстовые материалы, но и аудиотрансляции. Apple привлекает к сотрудничеству ведущие новостные издания, число которых растёт с каждым годом.

Что касается платёжных сервисов, «яблочная» компания отчиталась, что Apple Pay уже доступен более чем в 60 странах и сотрудничает почти с 9 тысячами банков и других финансовых учреждений. Вместе с этим Apple развивает и фирменный электронный кошелёк Wallet, который уже позволяет хранить не только виртуальные платёжные карты, но и сертификаты вакцинации, страховые полисы, билеты, и, в некоторых регионах, даже водительские удостоверения.

Картографический сервис Apple Maps в 2021 году получил одно из крупнейших обновлений за всю историю своего существования. Он обзавёлся кардинально улучшенным режимом 3D-карты, который, к сожалению, пока доступен лишь для ограниченного числа городов, которое, по словам Apple, будет постоянно расти.

Новая подписка iCloud+ принесла пользователям устройств Apple ряд преимуществ, включая встроенные средства защиты конфиденциальности, которые к сожалению, доступны не во всех регионах по правовым причинам. Кроме того, пользователи устройств «яблочной» компании со свежими версиями ОС получили возможность передавать данные своей учётной записи в наследство после смерти.