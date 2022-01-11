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Ноутбук ECS EH20QT для учащихся оснащён процессором Qualcomm Snapdragon 7c

Компания Elitegroup Computer Systems (ECS) анонсировала трансформируемый портативный компьютер EH20QT, ориентированный на использование прежде всего в образовательной сфере.

Источник изображений: ECS

Источник изображений: ECS

Ноутбук оборудован 11,6-дюймовым дисплеем IPS с разрешением 1366 × 768 пикселей. Реализована поддержка сенсорного управления, а при помощи специального пера можно рисовать и делать рукописные заметки. Особое крепление позволяет вращать крышку на 360 градусов, переводя устройство в планшетный режим работы.

Задействован процессор Qualcomm Snapdragon 7c, который содержит восемь ядер Kryo 468 с частотой до 2,4 ГГц и сотовый модем Snapdragon X15 LTE. Поддерживается беспроводная связь Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Предусмотрен приёмник навигационной системы GPS.

В оснащение входят 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гбайт, слот microSD, сетевой Ethernet-контроеллер и поворотная 2-мегапиксельная камера.

Габариты составляют 305,8 × 225,0 × 22,8 мм, вес — 1,44 кг. Набор интерфейсов включает порты USB 2.0 Type-C и USB 2.0 Type-A, разъём HDMI и комбинированное 3,5-мм аудиогнездо. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Операционная система — Windows 10/11. 

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Рубрики: Новости Hardware, ноутбуки и нетбуки,
Теги: ecs, ноутбук, ноутбук-трансформер, лэптоп
ecs, ноутбук, ноутбук-трансформер, лэптоп
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