Видео: блогер опубликовал первые два часа прохождения ПК-версии God of War

Пользователь форума ResetEra под псевдонимом AshenOne обратил внимание, что на малоизвестном (менее 600 подписчиков) YouTube-канале Sigma Hawk Gaming появилось продолжительное геймплейное видео ПК-версии God of War (2018).

Обнародованный ролик длится чуть больше двух часов и демонстрирует начало прохождения приключенческого экшена Santa Monica Studio — игрок успевает продвинуться по основному сюжету вплоть до второй главы.

На компьютере какой конфигурации была запущена God of War, Sigma Hawk Gaming не уточнил, но в ходе видео (на 22:02) показал настройки игры и, в частности, схему управления.

Напомним, в минимальных системных требованиях God of War значатся процессор Intel Core i5-2500K (3,3 ГГц), видеокарта NVIDIA GeForce GTX 960 (4 Гбайт) и 8 Гбайт оперативной памяти.

ПК-версия God of War поступит в продажу 14 января 2022 года для Steam и Epic Games Store. Откуда у Sigma Hawk Gaming ранний доступ к проекту, блогер не рассказал, но заверил, что получил разрешение от издателя.