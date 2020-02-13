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Коронавирус грозит снизить выручку Acer и ASUSTeK

Ситуация с возможным распространением коронавирусной инфекции в Китае и в Азиатско-Тихоокеанском регионе грозит снижением выручки многим компаниям и два крупнейших производителя компьютерных комплектующих и компьютеров в лице компаний Acer и ASUSTeK попали в зону этого риска.

Интернет-ресурс DigiTimes сообщает, что в первой половине 2020 года вспышка коронавируса в Китае негативно повлияет на выручку Acer и ASUSTeK Computer. Об этом ресурсу сообщили источники среди отраслевых компаний. Несмотря на то, что заводы в Китае возобновили производство, загруженность предприятий оставляет желать лучшего. Проблема кроется как в нехватке рабочей силы, так и в срыве поставок комплектующих.

Коллеги сообщают, что карантинные мероприятия, введённые во многих городах Китая, нарушили нормальную работу транспортной системы, включая функционирование служб логистики. Вследствие этого снизился спрос на продукцию и стало меньше предложение. Эти факторы наверняка негативно скажутся в первом квартале на цепочке поставок и на каналах продаж.

Суммарная выручка Acer в январе снизилась на 41,8 % в месячном и на 18,6 % в годовом исчислении, достигнув только 13,55 млрд новых тайваньских долларов ($447,83 млн). Этому способствовали как новогодние праздники, так и вынужденные каникулы после объявления карантина. По мнению рыночных наблюдателей, в феврале и в марте выручка Acer тоже снизится в годовом исчислении, в чём будет виноват уже коронавирус.

Компания ASUSTeK Computer сообщила в январе о консолидированной выручке в объёме 23,2 млрд тайваньских долларов ($774 млн). За год месячная выручка снизилась на 11,3 %, а по сравнению с декабрём упала на 29,1 %. Пока в сокращении выручки компания винит затянувшиеся новогодние праздники. Влияние карантинных мероприятий в ASUSTeK всё ещё под вопросом, но компания обещает держать руку на пульсе и своевременно реагировать на изменение ситуации.

От азиатского рынка ASUSTeK получает около 50 % выручки. Значительная часть поставок материнских плат, видеокарт и игровых ноутбуков компании осуществляется в Китай. Очевидно, прибыльность компании в первом квартале упадёт. Вся эта ситуация, как считают наблюдатели, продлится до середины марта, если не дольше. Тем самым выручка ASUSTeK и Acer во втором квартале тоже рискует оказаться под ударом коронавируса.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: acer, коронавирус, asus
acer, коронавирус, asus
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