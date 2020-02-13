Seagate открыла инновационную лабораторию Lyve Labs в Израиле

Производитель накопителей и решений для хранения данных Seagate Technology объявил в четверг об открытии в Израиле инновационной лаборатории Lyve Labs с целью формирования партнёрских отношений с местным бизнесом.

«Миссия Lyve Labs состоит в том, чтобы наладить партнёрские отношения с предприятиями, внедрять инновации, предоставляя простые, безопасные и эффективные способы работы с эксабайтами данных», — сообщила компания.

Seagate уже сотрудничает со стартапом SeismicAI, разработавшим технологию раннего предупреждения землетрясений, а также с разработчиком решений в области кибербезопасности Hub Security.

В пресс-релизе Seagate также отмечено, что Израиль является одним из центров инноваций в сфере обработки данных, с наибольшим в мире числом стартапов на душу населения и более чем 10 % рабочей силы, занятой в сфере высоких технологий.