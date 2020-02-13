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14 февраля Apple возобновит работу нескольких магазинов в Пекине

Компания Apple сообщила, что с 14 февраля восстановит работу некоторых магазинов в Пекине, введя сокращённый рабочий день. При этом многие другие её магазины в Китае останутся закрытыми вследствие продолжающихся мер по противодействию вспышке коронавируса.

Jason Lee/Reuters

Jason Lee/Reuters

8 февраля компания объявила, что расширяет географию закрытия торговых точек в Китае, несмотря на работу по открытию корпоративных офисов и контакт-центров.

Решение остановить деятельность магазинов было принято после введённых местными властями ограничений на поездки по всему Китаю и предупреждений жителям держаться подальше от общественных мест, дабы сдержать распространение коронавируса, в результате которого на сегодняшний день погибли почти 1400 человек.

Пять магазинов Apple Store в Пекине будут работать с 11 до 18 часов вместо обычного 12-часового режима с 10 до 22 часов. Магазины в таких городах, как Шанхай и Шэньчжэнь, остаются закрытыми.

«В интересах общественного здравоохранения и профилактики некоторые из наших розничных магазинов временно закрыты», — говорится в сообщении Apple вместе с просьбой к клиентам, посещающим действующие торговые точки, надевать маску и производить измерение температуры.

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Рубрики: Новости Hardware, комментарии последних событий,
Теги: apple, apple store, китай, коронавирус
apple, apple store, китай, коронавирус
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