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EK-Vardar X3M 120ER: вентиляторы охлаждения с адресуемой подсветкой и без

Словенская компания EK Water Blocks, известный разработчик систем жидкостного охлаждения, анонсировала вентиляторы охлаждения EK-Vardar X3M 120ER для игровых станций и мощных настольных компьютеров.

Диаметр кулеров составляет 120 мм. В конструкции новинок применяется двухрядный шарикоподшипник. Изделия получили семилопастную крыльчатку, обеспечивающую высокое статическое давление.

Скорость вращения управляется методом широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту. Функция Start-Stop позволяет вентиляторам полностью останавливаться при небольшой температуре.

В серию EK-Vardar X3M 120ER вошли версии в чёрном и белом исполнении, а также их модификации с многоцветной адресуемой подсветкой D-RGB. Управлять работой последней можно через материнскую плату с технологией ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, ASRock PolyChrome Sync и MSI Mystic Light Sync.

Среди прочего стоит упомянуть сменные угловые накладки, препятствующие возникновению вибраций.

Цена вентиляторов EK-Vardar X3M 120ER без подсветки составляет около 20 евро, с подсветкой — примерно 25 евро. 

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Рубрики: Новости Hardware, системы охлаждения,
Теги: ek water blocks, вентилятор, охлаждение
ek water blocks, вентилятор, охлаждение
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