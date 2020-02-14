Коронавирус может сорвать поставки планшетов для всероссийской переписи населения

Вспышка нового коронавируса серьёзно ударила по IT-отрасли: нарушены цепочки поставок комплектующих, а некоторые предприятия вынуждены приостановить работу. Как теперь сообщает «Коммерсантъ», под угрозой оказались поставки планшетов для всероссийской переписи населения.

Как мы уже сообщали, для переписи населения, которая пройдёт в нашей стране осенью, потребуются около 360 тыс. планшетных компьютеров. Они должны начать поступать в региональные органы Росстата уже весной.

Однако в связи со вспышкой коронавируса возникли задержки с поставками компонентов для планшетов. Причина — карантин на фабриках в китайской провинции Хубэй.

Поставщиками планшетов для всероссийской переписи населения выбраны компании «Байтэрг» и «Аквариус». Они уже получили часть необходимых электронных компонентов, однако их может не хватить для организации отгрузки всей партии компьютеров.

«В качестве пессимистического рассматривается сценарий, при котором планшетами может быть обеспечен только Центральный регион России. Скорее всего, перепись будет дублироваться на бумаге, поэтому переносить её из-за недостатка планшетов не будут», — отмечает «Коммерсантъ».