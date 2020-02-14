Рынок смарт-динамиков ставит рекорды: продажи за год подскочили на 70%

Исследование, проведённое компанией Strategy Analytics, говорит о том, что мировой рынок смарт-динамиков с интеллектуальными голосовыми ассистентами стремительно растёт.

В последней четверти 2019 года продажи «умных» колонок достигли 55,7 млн штук — это абсолютный квартальный рекорд. Рост отгрузок в годовом исчислении составил приблизительно 44,7 %.

На первом месте по объёму квартальных поставок находится Amazon с 15,8 млн штук и долей в 28,3 %. На второй строке располагается Google — 13,9 млн единиц и 24,9 % рынка. Замыкает тройку Baidu с 5,9 млн реализованных гаджетов и 10,6 % отрасли.

Годовой объём продаж смарт-динамиков также оказался рекордным — 146,9 млн штук. По сравнению с 2018-м отгрузки подскочили на внушительные 70 %.

Лидером остаётся Amazon, но доля компании за год сократилась с 33,7 % до 26,2 %. Вторая строка досталась Google, чей результат ухудшился с 25,9 % в 2018 году до 20,3 % в 2019-м. Отмечается также, что китайские производители — Baidu, Alibaba и Xiaomi — активно наращивают присутствие на рынке «умных» динамиков.

Что касается российского рынка смарт-динамиков, то точных данных по нему нет. Но нужно отметить, что в нашей стране набирают популярность «Яндекс.Станции» с голосовым ассистентом «Алиса». По данным Canalys, которые ранее приводили «Ведомости», в первом полугодии 2019-го «Яндекс» отгрузил около 60 тыс. своих смарт-колонок.