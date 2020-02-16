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Первые последствия реструктуризации: Intel сократит 128 работников офиса в Санта-Кларе

Реструктуризация бизнеса Intel привела к первым увольнениям: в скором времени работы лишатся 128 сотрудников штаб-квартиры Intel в Санта-Кларе (Калифорния, США), о чём свидетельствуют новые заявки, поданные в Департамент по занятости Калифорнии (Employment Development Department, EDD).

Напомним: в прошлом месяце компания Intel подтвердила, что сократит определённые рабочие места в своих проектах, которые больше не являются приоритетными. При этом компания не стала уточнять, где именно будут произведены сокращения и какие именно должности могут попасть под сокращения.

Вслед за этим появились слухи, что при проведении реструктуризации компании Intel придётся уволить довольно большое число сотрудников. Позже, правда, выяснилось, что объём сокращения может оказаться не столь большим, и часть персонала будет переведена на другие должности, но всё же без увольнений обойтись вряд ли получится.

И теперь мы видим, что некоторые сотрудники Intel действительно потеряют свою работу. Сообщается, что согласно заявкам в EDD, 128 сотрудников штаб-квартиры Intel будут уволены до 31 марта. Можно предположить, что это лишь первая волна увольнений в рамках реструктуризации, и в будущем Intel может расстаться и с другими своими сотрудниками тех или иных подразделений.

Отметим, что в расположенной в калифорнийской Санта-Кларе штаб-квартире Intel работает около 8400 человек. Всего же на конец 2019 года штат сотрудников Intel насчитывал 110 800 человек. 

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Рубрики: Новости Hardware, рынок IT,
Теги: intel, сокращения, рынок it
intel, сокращения, рынок it
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