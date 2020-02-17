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Ericsson установила новый рекорд скорости передачи данных в 5G-сетях

Шведская компания Ericsson, являющаяся одним из лидеров телекоммуникационной отрасли, сумела добиться впечатляющего результата скорости передачи данных по сетям связи пятого поколения (5G). Новым рекордом является скорость в 4,3 Гбит/с, что примерно в 4 раза быстрее по сравнению с показателями уже развёрнутых 5G-сетей, которые были запущены в некоторых странах.

Несмотря на то, что в этом году из-за коронавируса была отменена выставка MWC 2020, заявление Ericsson о достижении рекордной скорости вполне соответствует ежегодным открытиям, приуроченным к этому мероприятию. Инженеры Ericsson в ходе тестирования добились невероятных 4,3 Гбит/с, что значительно быстрее предыдущего достижения и ближе к теоретическому пределу скорости загрузки в 7,5 Гбит/с для существующих 5G-чипов. Примечательно, что на скорости 4,3 Гбит/с часовое 4K-видео может быть передано всего за 14 секунд.

В процессе тестирования инженеры Ericsson использовали восемь миллиметровых полос частот и 800 МГц миллиметрового диапазона. Они задействовали смартфон с модемом Qualcomm Snapdragon X55 и другие коммерчески доступные компоненты, подключаемые к радиосистеме Ericsson Street Macro 6701. В компании рассматривают достигнутый результат как ещё одно доказательство того, что 5G-сети могут заменить оптоволокно, поскольку пиковые значения в миллиметровом диапазоне значительно возросли за достаточно короткий промежуток времени. Скорость на уровне 4 Гбит/с в 4 раза превышает максимальные скорости широкополосного доступа, предлагаемые большинством кабельных провайдеров. В Ericsson уверены, что помимо потоковой передачи видео высокая скорость соединения в 5G-сетях будет способствовать развитию таких направлений, как дополненная реальность, многопользовательские онлайн-игры и др.

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Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации,
Теги: ericsson, 5g, скорость передачи данных
ericsson, 5g, скорость передачи данных
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