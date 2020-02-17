Глобальная презентация смартфона-флагмана Realme X50 Pro 5G пройдёт в онлайне

Компания Realme назвала дату официального анонса флагманского смартфона X50 Pro 5G, информация о подготовке которого уже появлялась на просторах Всемирной сети.

Сообщается, что глобальная презентация новинки будет проведена в онлайне. Очевидно, такое решение объясняется распространением коронавируса и нежеланием Realme организовывать массовые мероприятия. Смартфон дебютирует ровно через неделю — 24 февраля.

Realme также подтвердила ключевые характеристики устройства. Аппарат получит процессор Snapdragon 865 и качественный дисплей Super AMOLED с частотой обновления 90 Гц.

Смартфон сможет работать в мобильных сетях пятого поколения. Причём говорится о поддержке инфраструктур 5G с неавтономной (NSA) и автономной (SA) архитектурами.

В общей сложности смартфон будет насчитывать шесть камер. Две из них расположатся спереди, ещё четыре — сзади. В состав тыльной квадрокамеры войдут 64-мегапиксельный модуль и блок с ультраширокоугольной оптикой (119 градусов).

Наконец, упомянута технология быстрой подзарядки SuperDart Charge мощностью 65 Вт. Операционная система — Android 10.

Слухи также говорят о том, что смартфон получит до 12 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель стандарта UFS 3.0 вместимостью до 256 Гбайт.