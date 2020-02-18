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LG 2020 K Series: трио смартфонов с четверной камерой

Компания LG Electronics (LG) анонсировала три смартфона 2020 K Series — модели среднего уровня K61, K51S и K41S, продажи которых начнутся в следующем квартале.

Все новинки оснащены дисплеем FullVision размером 6,5 дюйма по диагонали и процессором с восемью вычислительными ядрами. В тыльной части корпуса располагаются дактилоскопический сканер и четверная камера.

Экран смартфона K61 обладает разрешением FHD+. Процессор с частотой 2,3 ГГц работает в тандеме с 4 Гбайт оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя — 64 Гбайт или 128 Гбайт. В состав квадрокамеры входят датчики на 48 млн, 8 млн, 5 млн и 2 млн пикселей. Спереди установлена 16-мегапиксельная камера.

Модель K51S получила экран HD+; частота чипа равна 2,3 ГГц. Аппарат несёт на борту 3 Гбайт ОЗУ и накопитель ёмкостью 64 Гбайт. Основная камера включает сенсоры на 32 млн и 5 млн пикселей, а также пару 2-мегапиксельных датчиков. Разрешение фронтальной камеры — 13 млн пикселей.

Наконец, смартфон K41S располагает дисплеем HD+ и 2,0-ГГц процессором. Объём оперативной памяти равен 3 Гбайт, вместимость накопителя — 32 Гбайт. Квадрокамера объединяет сенсоры с 13 млн и 5 млн пикселей, а также два 2-мегапиксельных датчика. В состав фронтальной камеры входит 8-мегапиксельный сенсор.

Все аппараты наделены адаптерами Wi-Fi и Bluetooth 5.0, модулем NFC и портом USB Type-C. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч. Корпус повышенной прочности выполнен в соответствии со стандартом MIL-STD 810G. 

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: lg, смартфон
lg, смартфон
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