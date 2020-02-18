OPPO намерена оснащать смартфоны процессорами собственной разработки

Китайская компания OPPO, по сообщениям сетевых источников, в будущем планирует комплектовать смартфоны процессорами собственной разработки.

В ноябре прошлого года появилась информация о том, что OPPO готовит мобильный чип с обозначением M1. Высказывались предположения, что это высокопроизводительное изделие, содержащее модем для работы в сотовых сетях пятого поколения (5G). Однако на деле оказалось, что М1 представляет собой сопроцессор, призванный оптимизировать энергопотребление сотовых аппаратов.

И вот теперь стало известно, что OPPO намерена создать полноценный процессор для смартфонов. Инициатива получила кодовое название Mariana Plan.

Отмечается, что на исследования и разработки, связанные в том числе с программой Mariana Plan, компания OPPO планирует выделить на протяжении трёх лет 50 млрд юаней, или более $7 млрд. Иными словами, OPPO крайне серьёзно относится к проекту по созданию собственных мобильных процессоров.

Добавим, что сейчас собственные чипы применяют три ведущих поставщика смартфонов на мировом рынке — компании Samsung, Huawei и Apple.