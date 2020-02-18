Глава Amazon выделяет $10 млрд на борьбу с изменением климата

Гендиректор интернет-компании Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) объявил в посте в Instagram о создании нового фонда Bezos Earth Fund в размере $10 млрд, средства которого будут направляться на борьбу с изменением климата.

«Изменение климата является самой большой угрозой для нашей планеты, — пишет Джефф Безос. — Я выделяю $10 млрд для начала и начну выдавать гранты этим летом. Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать её вместе».

Глава Amazon также сообщил, что из средств фонда будет оказываться финансовая поддержка проектов учёных, активистов, неправительственных организаций — «любых усилий, которые дают реальную возможность» помочь сохранить и защитить Землю от воздействия изменения климата.

По словам источника ресурса The Verge, новый фонд не будет заниматься инвестициями частного сектора, а сосредоточится исключительно на благотворительности.