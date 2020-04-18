МКС-модуль «Наука» отправился в вакуумную камеру

Государственная корпорация Роскосмос рассказала о подготовке к запуску многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) «Наука» — долгостроя, вывод которого на орбиту многократно переносился.

Ожидается, что МЛМ станет одним из самых крупных блоков в составе Международной космической станции (МКС). Он сможет нести на борту до 3 тонн научной аппаратуры. Модуль предоставит более 30 универсальных рабочих мест — наружных и внутренних. «Наука» сможет вырабатывать кислород на шесть человек, а также регенерировать воду из урины. Кроме того, блок получит порт для стыковки транспортных кораблей.

Высокая степень автоматизации МЛМ позволит сократить количество дорогостоящих выходов в открытый космос — многие операции за бортом можно будет выполнять, не выходя из станции.

Увы, вывести модуль на орбиту не удаётся уже больше десятилетия из-за различных проблем. Сейчас запуск планируется в 2021 году, а пока «Наука» проходит тестирование в ГКНПЦ им. М.В. Хруничева (входит в состав Роскосмоса).

Сообщается, что лабораторный модуль на этой неделе был отправлен в вакуумную камеру. Этот цикл испытаний обеспечит проверку заданных требований герметичности корпуса и оборудования блока.

После проведения комплексного тестирования в условиях, имитирующих воздействие космического пространства, «Наука» отправится на космодром Байконур для финальной подготовки к запуску.