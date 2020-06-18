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«Этого слишком мало»: директор дилогии Ori о SSD-накопителе в PS5 и Xbox Series X

Пока многие хвалят наличие твердотельных накопителей в консолях следующего поколения, основатель Moon Studios и исполнительный директор дилогии Ori Томас Малер (Thomas Mahler) решил подойти к предмету обсуждения с другой стороны. Он отметил одну проблему накопителей в PS5 и Xbox Series X — объём памяти. По мнению руководителя, в современных условиях 1 Тбайта уже недостаточно.

На форуме ResetEra Томас Малер написал: «Есть один момент, который способен всех удивить. В наши дни 1 Тбайта слишком мало, поэтому следует готовиться к тому, что придётся грамотно распоряжаться свободным пространством на [PS5 и Xbox Series Х]. По крайней мере, пока не появятся новые итерации консолей [следующего поколения] с более ёмкими твердотельными накопителями. Недавняя Call of Duty занимает 170 Гбайт… Поэтому я сомневаюсь, что вы сможете иметь более 10-15 установленных на устройстве игр».

Томас Малер намекает, что в будущем размеры проектов будут только расти. Уже сейчас нередко встречаются новинки, которые занимают от 70 до 100 Гбайт. Кроме упомянутой руководителем Moon Studios Call of Duty: Modern Warfare, в список «тяжеловесов» можно включить ремейк Final Fantasy VII и The Last of Us Part II.

Напомним, PlayStation 5 включает кастомный PCIe 4.0 NVMe твердотельный накопитель объёмом 825 Гбайт, а Xbox Series Х оснащена NVMe SSD на 1 Тбайт.

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Рубрики: Новости Hardware, игровые консоли,
Теги: moon studios, playstation 5, xbox series x
moon studios, playstation 5, xbox series x
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