Гибкий смартфон Samsung Galaxy Z Flip 5G показался в Geekbench

Популярный тест Geekbench регулярно становится источником информации о готовящихся к выпуску новинках из мобильного мира. На этот раз в бенчмарке показался смартфон-раскладушка с гибким экраном Samsung Galaxy Z Flip 5G.

Аппарат фигурирует под кодовым обозначением SM-F707B. В качестве программной платформы применяется операционная система Android 10.

Смартфон получит процессор Snapdragon 865 разработки Qualcomm. Чип содержит восемь ядер Kryo 585 с тактовой частотой до 2,84 ГГц и графический ускоритель Adreno 650. Объём оперативной памяти указан в размере 8 Гбайт.

Устройство, как отражено в названии, сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения 5G.

У прародителя — модели Galaxy Z Flip — новый смартфон унаследует гибкий экран Dynamic AMOLED Infinity Flex Display размером 6,7 дюйма по диагонали. Речь идёт о панели формата FHD+ с разрешением 2636 × 1080 точек. Аппарат также получит внешний экран Super AMOLED с диагональю 1,1 дюйма и разрешением 300 × 112 точек.