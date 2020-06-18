Российский промышленный смартфон MIG S6 можно использовать во взрывоопасной среде

Компания Mobile Inform Group сообщает о том, что смартфон MIG S6 прошёл сертификацию на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах.

Названный аппарат относится к устройствам промышленного класса. Смартфон выполнен в соответствии со стандартом IP-68: ему не страшны часовые погружения под воду на глубину до 1,2 метра. Кроме того, устройство выдерживает падения с высоты 1,2 метра на бетонный пол.

Аппарат в зависимости от модификации оборудован процессором Qualcomm Snapdragon 450 или Snapdragon 632, 3 или 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью от 32 до 128 Гбайт.

Дисплей размером 6 дюймов по диагонали обладает разрешением 1440 × 720 точек. Во фронтальной части располагается 5-мегапиксельная камера, в тыльной — 13-мегапиксельная.

За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Габариты составляют 162 × 82 × 14 мм, вес — 230 г.

«По результатам испытаний смартфоны MIG S6 признаны пригодными для применения в потенциально взрывоопасной зоне 1 и 2, категории IIA, IIВ и IIC температурного класса Т4, а также в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли классов 21 и 22 в средах подгрупп IIIA, IIIВ и IIIC. Это значит, что промышленный смартфон MIG S6 подходит для использования в производственных помещениях с высоким риском возникновения взрывоопасной атмосферы», — говорится в сообщении разработчика.