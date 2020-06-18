Apple снова попытается выпустить беспроводную зарядку AirPower

Аналитик Джон Проссер (Jon Prosser) сообщил, что Apple продолжает работу над беспроводным зарядным устройством AirPower, способным заряжать несколько устройств одновременно. В подтверждение этого инсайдер опубликовал новое фото, на котором изображён прототип с кодовым именем «С68».

Устройство, показанное на снимке, выглядит идентично AirPower, которое Apple анонсировала в 2017 году. Его выпуск был запланирован на 2018 год, однако в 2019 был отменён. Проссер ранее заявлял, что у Apple возникло множество проблем на стадиях тестирования и подготовки зарядного устройства к запуску, однако компания, по всей видимости их преодолела.

Снимки показывают одновременно заряжающиеся Apple Watch и AirPods Pro, что свидетельствует о том, что компания смогла добиться того, чтобы коврик заряжал несколько устройств вместе независимо от их расположения на нём.

Apple отменила AirPower в 2019 году, ссылаясь на то, что устройство не соответствует её высоким стандартам. Позже стало известно, что коврик сильно перегревался при работе из-за перекрывающих друг друга катушек. Несколько месяцев назад Проссер заявил, что Apple решила эту проблему путём добавления в конструкцию чипсета А14, который должен динамически управлять температурой зарядного устройства. Аналитик прогнозировал, что AirPower выйдет в конце этого или начале следующего года.

Однако Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) ранее заявил, что AirPower будет среди устройств, которые компания представит в первой половине 2020 года. Есть большая вероятность, что это произойдёт в ходе конференции WWDC 2020, которая начнётся уже 22 июня.