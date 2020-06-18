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Apple снова попытается выпустить беспроводную зарядку AirPower

Аналитик Джон Проссер (Jon Prosser) сообщил, что Apple продолжает работу над беспроводным зарядным устройством AirPower, способным заряжать несколько устройств одновременно. В подтверждение этого инсайдер опубликовал новое фото, на котором изображён прототип с кодовым именем «С68».

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macrumors.com

Устройство, показанное на снимке, выглядит идентично AirPower, которое Apple анонсировала в 2017 году. Его выпуск был запланирован на 2018 год, однако в 2019 был отменён. Проссер ранее заявлял, что у Apple возникло множество проблем на стадиях тестирования и подготовки зарядного устройства к запуску, однако компания, по всей видимости их преодолела.

macrumors.com

macrumors.com

Снимки показывают одновременно заряжающиеся Apple Watch и AirPods Pro, что свидетельствует о том, что компания смогла добиться того, чтобы коврик заряжал несколько устройств вместе независимо от их расположения на нём.

macrumors.com

macrumors.com

Apple отменила AirPower в 2019 году, ссылаясь на то, что устройство не соответствует её высоким стандартам. Позже стало известно, что коврик сильно перегревался при работе из-за перекрывающих друг друга катушек. Несколько месяцев назад Проссер заявил, что Apple решила эту проблему путём добавления в конструкцию чипсета А14, который должен динамически управлять температурой зарядного устройства. Аналитик прогнозировал, что AirPower выйдет в конце этого или начале следующего года.

Однако Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) ранее заявил, что AirPower будет среди устройств, которые компания представит в первой половине 2020 года. Есть большая вероятность, что это произойдёт в ходе конференции WWDC 2020, которая начнётся уже 22 июня.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, слухи, разработка и производство электроники,
Теги: беспроводная зарядка, зарядное устройство, слухи, apple, airpower
беспроводная зарядка, зарядное устройство, слухи, apple, airpower
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