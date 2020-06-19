Ускоритель ELSA GeForce RTX 2070 Super Erazor X занимает 2,5 слота расширения

Компания ELSA анонсировала графический ускоритель GeForce RTX 2070 Super Erazor X, предназначенный для использования в настольных компьютерах игрового класса.

«Сердце» видеокарты — процессор NVIDIA поколения Turing. Изделие содержит 2560 ядер CUDA и 8 Гбайт памяти GDDR6 с 256-битной шиной. Частота ядра чипа достигает 1815 МГц в турбо-режиме.

Графический ускоритель оборудован системой охлаждения с двумя 90-миллиметровыми вентиляторами. Кроме того, в состав кулера входят тепловые трубки диаметром 8 мм.

Для подключения мониторов предусмотрены три интерфейса DisplayPort 1.4a и один разъём HDMI 2.0b. Для работы с видеокартой рекомендуется использовать блок питания мощностью 650 Вт.

В компьютерном корпусе новинка займёт два с половиной слота расширения. Габариты составляют 267 × 114 × 50 мм.

Среди прочего стоит упомянуть поддержку программных интерфейсов DirectX 12 и OpenGL 4.6. Информации об ориентировочной цене модели GeForce RTX 2070 Super Erazor X на данный момент нет.