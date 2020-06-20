Видео: диспетчер задач Windows может показать мультфильм, но нужен Threadripper 3990X

Массовые мероприятия прошлого века не обходились без «анимационной трибуны» на стадионе, на которой «живые пиксели» с цветными квадратами в руках приводили в движение гигантские картины. Нечто подобное можно воссоздать и с помощью диспетчера задач Windows (Task Manager), но для большей зрелищности потребуется процессор с 128 потоками.

Одному из китайских энтузиастов пришла в голову идея использовать панель диспетчера задач Windows в качестве примитивного монохромного дисплея, позволяющего отображать до 128 отдельных «пикселей» в случае работы с процессором AMD Ryzen Threadripper 3990X. Поскольку степень загрузки каждого ядра отображается полутонами, можно за счёт управления нагрузкой ядер динамически менять картинку. Дело оставалось за малым — найти программное обеспечение, которое перераспределяло бы нагрузку между потоками таким образом, чтобы получалась нужная визуализация.

If this is not the correct way to use a 64-Core Processor, I don't know what is. from r/pcmasterrace Автор показал пример работы (см. выше, кликните для воспроизведения) связки из проигрывателя видео и «транслятора» для менеджера задач, использовав анимационный ролик с чёткими границами чёрного и белого. В изложении под 128 «пикселей» картинка местами кажется грубоватой, но общие силуэты напоминают оригинал на многих кадрах. Два потока всегда нагружены — их занимают те самые программы, которые позволяют управлять всей этой «цветомузыкой». Это довольно оригинальный способ найти применение всем 128 потокам процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X, ибо не все популярные программы в наши дни способны так эффективно задействовать доступные вычислительные ресурсы многоядерных процессоров.

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