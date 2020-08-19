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Обновлённый недорогой смартфон ZTE Blade A7s 2020 предложит 6,5-дюймовый HD-дисплей

В июне ZTE Blade A7s 2020 прошёл сертификацию Федеральной комиссии по связи США (FCC). В прошлом месяце он появился в базе данных регулятора Bluetooth SIG. Кроме того, готовящаяся к выпуску новинка была замечена в базе данных Google Play Console в конце июля. Теперь ZTE Blade A7s (2020) «засветился» на официальных рендерах.

Информацией поделился инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore). По его данным, устройство оборудовано 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и разрешением 1650 × 720 пикселей. Плотность пикселей экрана составляет 256 ppi (точек на дюйм). В основе смартфона используется недорогой китайский восьмиядерный процессор Unisoc SC9863A, работающий на частоте до 1,6 ГГц.

Устройство предложит до 3 Гбайт оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрено 64 Гбайт флеш-памяти. Гаджет оборудован гибридным слотом для установки SIM-карты и карты памяти стандарта microSD. Объём батареи смартфона составляет 4000 мА·ч, она имеет поддержку зарядки мощностью 10 Вт.

Что касается камер, то спереди используется один 8-Мп датчик. Тыльная представлена тремя модулями. Разрешение основного составляет 16 Мп. В компанию к нему выделили 8-Мп датчик с широкоугольной оптикой, а также 2-Мп сенсор просчёта глубины сцены.

Устройство оснащено 3,5-мм аудиоразъёмом, а также портом USB-C. Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной крышке смартфона. На опубликованных изображениях аппарат представлен в синем и чёрном цветовом исполнении корпуса. Размеры устройства составляют 164,7 × 77,4 × 8,2 мм. Весит новинка 179 граммов.

Инсайдер указывает, что ZTE Blade A7s версии 2020 года будет представлен в двух конфигурациях. Первая предложит 2 Гбайт ОЗУ и 64 Гбайт ПЗУ, вторая — 3 Гбайт оперативной и 64 Гбайт постоянной памяти. Стоимость первой составит €99, вторая будет предлагаться за €110.

Судя по такой содержательной утечке, весьма вероятно, что Blade A7s 2020 будет официально представлен уже в ближайшие дни.

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Рубрики: Новости Hardware, мобильные телефоны, смартфоны, сотовая связь, коммуникаторы, КПК,
Теги: zte, zte blade, смартфон
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