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Релиз стратегии Stronghold: Warlords отложили до 26 января 2021 года

Firefly Studios у себя в микроблоге опубликовала официальное заявление в связи с переносом премьеры своей новой стратегии в реальном времени Stronghold: Warlords на следующий год.

Напомним, до последнего времени релиз Stronghold: Warlords ожидался 29 сентября текущего года на ПК (Steam). Теперь же у игры появилась чуть более отдалённая дата выхода — 26 января 2021 года.

Как и в случае с другими недавними задержками, причиной для переноса Stronghold: Warlords послужили последствия пандемии COVID-19, чересчур сильно повлиявшей на процесс разработки.

В Firefly Studios заявили, что решение повременить с релизом Stronghold: Warlords далось команде крайне нелегко. Несмотря на неизбежное недовольство фанатов, вызванное анонсом, студия в своём выборе уверена.

«Мы не можем передать словами, насколько нам жаль разочаровывать вас, но поймите, что мы пытаемся подарить сообществу наилучшую Stronghold», — заверили поклонников в Firefly Studios.

Разработчики также призвали всех заинтересованных в Stronghold: Warlords следить за активностью на официальном YouTube-канале студии, где авторы будут рассказывать о том, на что тратят дополнительное время производства.

Главной особенностью Stronghold: Warlords называют управляемых искусственным интеллектом военачальников, которых игрок сможет набирать и контролировать на поле боя.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, RTS, Анонс,
Теги: stronghold: warlords, firefly studios, коронавирус
stronghold: warlords, firefly studios, коронавирус
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