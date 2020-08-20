Релиз стратегии Stronghold: Warlords отложили до 26 января 2021 года

Firefly Studios у себя в микроблоге опубликовала официальное заявление в связи с переносом премьеры своей новой стратегии в реальном времени Stronghold: Warlords на следующий год.

Напомним, до последнего времени релиз Stronghold: Warlords ожидался 29 сентября текущего года на ПК (Steam). Теперь же у игры появилась чуть более отдалённая дата выхода — 26 января 2021 года.

Как и в случае с другими недавними задержками, причиной для переноса Stronghold: Warlords послужили последствия пандемии COVID-19, чересчур сильно повлиявшей на процесс разработки.

Today we have an important update to share with our community regarding Stronghold: Warlords. pic.twitter.com/2tX6SLKnM1 — Firefly Studios - ⚔ Stronghold: Warlords Jan 26th (@fireflyworlds) August 19, 2020

В Firefly Studios заявили, что решение повременить с релизом Stronghold: Warlords далось команде крайне нелегко. Несмотря на неизбежное недовольство фанатов, вызванное анонсом, студия в своём выборе уверена.

«Мы не можем передать словами, насколько нам жаль разочаровывать вас, но поймите, что мы пытаемся подарить сообществу наилучшую Stronghold», — заверили поклонников в Firefly Studios.

Разработчики также призвали всех заинтересованных в Stronghold: Warlords следить за активностью на официальном YouTube-канале студии, где авторы будут рассказывать о том, на что тратят дополнительное время производства.

Главной особенностью Stronghold: Warlords называют управляемых искусственным интеллектом военачальников, которых игрок сможет набирать и контролировать на поле боя.