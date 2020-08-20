В неттопе ZOTAC Zbox QCM7T3000 соседствуют чип Intel Comet Lake и ускоритель NVIDIA Quadro RTX

Компания ZOTAC представила производительный компьютер небольшого форм-фактора Zbox QCM7T3000, который будет предлагаться в виде barebone-системы без установленных модулей оперативной памяти и накопителей.

Устройство заключено в корпус объёмом всего 2,65 литра: габариты составляют 210 × 203 × 62,2 мм. В основу положен процессор Intel Core i7-10750H поколения Comet Lake с шестью вычислительными ядрами, способными одновременно обрабатывать до 12 потоков инструкций. Номинальная тактовая частота составляет 2,6 ГГц, максимальная — 5,0 ГГц.

Графическая подсистема использует дискретный ускоритель NVIDIA Quadro RTX 3000 с 6 Гбайт памяти GDDR6. Возможен вывод изображения на четыре экрана через два порта HDMI 2.0 и два интерфейса DisplayPort 1.4.

Допускается использование до 64 Гбайт оперативной памяти DDR4-2933/2666. Система может быть оборудована одним накопителем типоразмера 2,5 дюйма и одним твердотельным модулем M.2 PCIe x4 / SATA.

В арсенале новинки — сетевые контроллеры 10/100/1000 Ethernet и 10/100/1000/2500 Killer Ethernet, адаптеры беспроводной связи WiFi 6 Killer AX1650 и Bluetooth 5. Есть два порта USB 3.1 (один с разъёмом Type-C) и четыре порта USB 3.0.