Лента Instagram стала бесконечной — её дополнили рекомендациями

Соцсеть Instagram запустила новую функцию, благодаря которой лента сервиса стала бесконечной. Теперь после окончания пользовательской ленты, её заполнят публикациями от сторонних аккаунтов. Об этом сообщается в справочном центре компании.

Стоит отметить, что рекомендации не будут встраиваться в обычную ленту. Новая функция будет работать только после окончания ленты от аккаунтов, на которые пользователь подписан. Соцсеть покажет уведомление о её завершении и дополнит ленту новыми публикациями.

В разговоре с The Verge представитель Instagram пояснил, что предлагаемые публикации будут связаны с контентом, на который люди уже подписаны. Алгоритм будет отличаться от раздела Explore, где пользователям предлагают смежный контент. В компании отказались комментировать, как часто пользователи доходят до конца своей ленты.

Стоит отметить, что нововведение противоречит политике Instagram двухлетней давности. Тогда компания запустила уведомления об окончании пользовательской ленты, чтобы те могли лучше следить за количеством времени, проводимом в социальных сетях. Гендиректор компании Кевин Систром (Kevin Systrom) назвал это действие заботой о психологическом здоровье пользователей.