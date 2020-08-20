Видео: Bethesda напомнила об альтернативных режимах визуализации в DOOM Eternal

Издательство Bethesda Softworks и студия-разработчик id Software решили напомнить всем, что с недавнего времени DOOM Eternal может похвастаться несколькими альтернативными режимами визуализации.

Дополнительные графические фильтры наряду с картой «Пыточная» и несколькими другими нововведениями появились в игре ещё 25 июня с выходом второго контентного патча.

Всего в DOOM Eternal доступно восемь альтернативных режимов визуализации, включая «Портативную ретроконсоль» (стилизация под Game Boy), «Видеокассету» (помехи и хроматическая аберрация) и «Классику» (пикселизация).

Переключение между фильтрами осуществляется через вкладку «Видео» в меню параметров. В Bethesda Softworks и id Software уверяют, что режимы придают сюжетной кампании «визуальную остроту».

Совершенно новый контент ждёт игроков до конца текущего года. В настоящее время к релизу готовится первое из двух сюжетных дополнений к DOOM Eternal — The Ancient Gods, Part One.

В начале августа разработчики продемонстрировали 30-секундный тизер The Ancient Gods, Part One. На церемонии открытия gamescom 2020, которая пройдёт 27 августа, состоится премьера полноценного трейлера.

DOOM Eternal доступна на PC, PS4, Xbox One и в сервисе Google Stadia. Версии для Nintendo Switch и консолей следующего поколения подтверждены, но пока не имеют сроков выхода.