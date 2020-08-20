В прошлом квартале NVIDIA заработала больше на дата-центрах, чем на геймерах, но это временно

На квартальной отчётной конференции руководство NVIDIA дало понять, что более высокая выручка на серверном направлении по сравнению с игровым сегментом носит хоть и знаковый, но временный характер. Второе полугодие будет характеризоваться заметным увеличением выручки на игровом направлении — более чем на 25 % последовательно.

Финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) открывала квартальное мероприятие с подготовленной частью выступления. Именно она заявила, что в третьем квартале консолидированная выручка NVIDIA может увеличиться до $4,4 млрд, а на игровом направлении в отдельности она вырастет последовательно не менее чем на 25 %. В серверном сегменте динамика будет заметно более скромной — не более 4–5 %, но и это позволяет считать текущий квартал успешным для профильного вида деятельности. В отличие от расходов на разработки и исследования, которые в минувшем квартале росли преимущественно за счёт присоединения к NVIDIA израильской компании Mellanox, динамика серверной выручки в третьем квартале будет во многом определяться экспансией ускорителей вычислений с архитектурой Ampere.

Основатель NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) признался, что происходящее в мире с точки зрения пандемии, безусловно, огорчает его, но игровая отрасль на этом фоне стала главным развлечением. Спрос на игры рос и раньше, но пандемия его просто дополнительно подтолкнула. Текущее полугодие, по словам Хуанга, должно стать одним из самых успешных сезонов для игровой отрасли. Главная причина такого оптимизма — развитие гейминга на платформе ПК.

Не забыл глава NVIDIA и про игровые консоли. Во-первых, он пояснил, что появление новых игровых консолей с поддержкой трассировки лучей на аппаратном уровне подтолкнёт развитие всей игровой отрасли. Те же видеокарты поколения Turing в результате смогут продаваться лучше, тогда как сейчас на их долю приходится не более трети всего парка видеокарт GeForce. Во-вторых, игровые консоли Nintendo Switch пользуются стабильным спросом, и эта модель может стать самой коммерчески успешной за всю историю существования японской компании.

Аналитики всячески пытались вытянуть из представителей NVIDIA хотя бы намёки на близость анонса новых игровых решений, но Дженсен Хуанг лишь пообещал, что трансляция от первого сентября будет интересной, а презентация с GTC пятого октября будет проводиться на кухне в доме генерального директора, как это было в середине мая.

Зато финансовый директор NVIDIA традиционно оказалась более словоохотливой. Объясняя прогноз по норме прибыли на третий квартал, который обещает незначительное уменьшение этого показателя, Колетт Кресс заявила об ожидаемом значительном увеличении выручки на игровом направлении. Игровые консоли Nintendo в этом прогнозе тоже учитываются, компоненты для них имеют более низкую маржинальность, поэтому как только игровые решения поколения Ampere начнут сильнее влиять на норму прибыли, она увеличится в последующем. Этот комментарий финансового директора указывает на то, что ассортимент графических решений с архитектурой Ampere будет расширяться в текущем полугодии за счёт игрового сегмента.