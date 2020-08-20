3DNewsНовости SoftwareСоциальные сети«ВКонтакте» начала тестирование нейросет...
Новости Software

«ВКонтакте» начала тестирование нейросети для борьбы с враждебными высказываниями

Социальная площадка «ВКонтакте» разрабатывает нейросеть для борьбы с враждебными высказываниями. Об этом сообщил пресс-центр компании. Технология призвана обезопасить пользователей от нетерпимости и агрессивного поведения.

ВКонтакте

ВКонтакте 

Нейросеть займётся поиском и вычислением проявлений нетерпимости, ксенофобии, расизма, оскорблений и многого другого. Пользователи могут помочь обучению нейросети: для этого разработчики создали специальную категорию жалоб — «Враждебные высказывания». Пока что модерированием будут заниматься модераторы, но это поможет в развитии технологии.

«Мы разделяем позицию наших пользователей и партнёров касательно языка вражды и прославления насилия. Если же вы заметили оскорбительную публикацию, пожалуйтесь на неё. С проявлениями нетерпимости эффективнее бороться вместе — и мы призываем пользователей присоединяться к нам в этой борьбе», — заявил руководитель команды модерации «ВКонтакте» Иван Корнеев.

Согласно центру безопасности «ВКонтакте», правила платформы запрещают:

  • Прямые угрозы здоровью и жизни;
  • Призывы к суициду;
  • Враждебные высказывания, поощряющие насилие и нападки на человека (или группу людей) с целью унижения их достоинства;
  • Призывы к сегрегации и подстрекательство к насилию;
  • Оправдание насилия, дискриминации и сегрегации на основе религиозных убеждений, этнической или сексуальной принадлежности и др.

Соцсеть также поделилась статистикой блокировок за враждебное поведение пользовательской аудитории. За полгода сервис заблокировал более 520 тысяч единиц контента, 2400 сообществ и 1340 учётных записей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Социальная сеть «Аура», запущенная «Яндексом» в прошлом году, прекратит существование
«ВКонтакте» и Mail.ru объединят экосистемы — появится единая учётная запись VK Connect
«ВКонтакте» научилась распознавать текст аудиосообщений
«ВКонтакте» запустила аналогичный TikTok сервис «Клипы»
Пользователям «ВКонтакте» стали доступны групповые голосовые и видеозвонки прямо на сайте
Цена подержанных iPhone с установленной Fortnite взлетела выше $10 000
Рубрики: Новости Software, Новости сети, Социальные сети, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: вконтакте, социальные сети, информационная безопасность, искусственный интеллект
вконтакте, социальные сети, информационная безопасность, искусственный интеллект
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
США добились, что поставлять процессоры Huawei никто не хочет. Отказалась даже Mediatek 327
Наступает сезон дешёвых SSD: у производителей флеш-памяти переполнились склады 129
Базовая комплектация российского электромобиля Zetta будет стоить 550 тысяч рублей 105
Microsoft показала устройство процессора Xbox Series X: почти половину кристалла занимает GPU 100

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики The Last of Us Part II подготовили трогательную награду для тех, кто пройдёт игру на максимальной сложности
Crytek прокомментировала утечку даты выхода Crysis Remastered — информация о релизе 21 августа оказалась «устаревшей»
Китайцы открыли в Южной Корее сезон охоты на инженеров по производству чипов
Видео: Bethesda напомнила об альтернативных режимах визуализации в DOOM Eternal
Опубликованы тесты Galaxy Note 20 Ultra: полный провал Exynos 990 по сравнению с Snapdragon 865+
В Lightroom для iOS — эпический баг. Новая версия молча стирает пользовательские фото и пресеты, и восстановить их нельзя 8 ч.
Новый трейлер Iron Harvest знакомит с сюжетом дизельпанковой RTS 9 ч.
Overwatch, Wreckfest и F1 2020 стали временно бесплатными на Xbox One 10 ч.
Не Hollow Knight: игроки остались недовольны новым экшеном Gleamlight 10 ч.
«Партнёрство обеспечило нам свободу»: ПК-версия Hitman 3 станет эксклюзивом EGS, а Hitman 2016 года раздадут бесплатно 10 ч.
Google добавила в свои карты функцию мониторинга лесных пожаров 12 ч.
Google Duo научился переводить речь собеседника в субтитры во время голосовых и видеозвонков 12 ч.
Вдохновлённый Fatal Frame хоррор Sense: A Cyberpunk Ghost Story выйдет на ПК 25 августа 13 ч.
Триллер Martha is Dead выйдет на Xbox Series X наряду с ПК 13 ч.
На природе с собачками: приключение The Red Lantern поступит в продажу осенью 14 ч.
Новая статья: Обзор фотокамеры Nikon D780: зеркалка и беззеркалка в одном флаконе 7 ч.
Крошечный настольный компьютер GMK NucBox 4K предлагает четыре ядра в корпусе 6 × 6 см 10 ч.
TSMC за два года произвела более одного миллиарда 7-нм чипов 10 ч.
Портативный накопитель WD My Passport SSD предлагает ёмкость до 2 Тбайт и скорость выше 1000 Мбайт/с 11 ч.
На Apple подали ещё один коллективный иск из-за проблем с дисплеем MacBook Pro 11 ч.
LG представила бюджетный смартфон K31 за $150, который устойчив к падениям 12 ч.
Смартфон-книжка Microsoft Surface Duo показал высокую производительность в Geekbench 13 ч.
iXsystems анонсировала сетевые хранилища данных серии TrueNAS Mini 13 ч.
Чаще всего россияне в этом году страховали не дорогие iPhone, а бюджетные Honor 9X и Samsung Galaxy A10 14 ч.
Южнокорейские производители нарастили производство памяти на 22 % во втором квартале 14 ч.