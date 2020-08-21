Activision опубликовала тизер Call of Duty: Black Ops Cold War

Компания Activision выпустила тизер Call of Duty: Black Ops Cold War. Видео опубликовано в Twitter. Оно подтверждает, что игра будет освещать противостояние между СССР и США.
Видеоролик начинается с перемешанных между собой старых пропагандистских плакатов времён. В финале они разрываются, после чего разработчики показывают сдвоенную фигуру солдата: одна половина американского военнослужащего, а вторая — советского.
𝚃𝚒𝚖𝚎 𝚒𝚜 𝚝𝚒𝚌𝚔𝚒𝚗𝚐, 𝚝𝚑𝚎 𝚍𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛 𝚒𝚜 𝚛𝚎𝚊𝚕.— Call of Duty (@CallofDuty) August 20, 2020
𝚆𝚘𝚛𝚕𝚍𝚠𝚒𝚍𝚎 𝚁𝚎𝚟𝚎𝚊𝚕 𝙰𝚞𝚐𝚞𝚜𝚝 𝟸𝟼. pic.twitter.com/Nflp2vEVBK
Ранее разработчики выпустили тизер с участием беглого сотрудника КГБ Юрия Безменова, который объяснял принципы ведения холодной войны. Официальный анонс проекта запланирован на 26 августа, но дата релиза пока не раскрывается. Известно, что шутер будет включать в себя бесплатный режим Warzone.
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