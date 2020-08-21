Activision опубликовала тизер Call of Duty: Black Ops Cold War

Компания Activision выпустила тизер Call of Duty: Black Ops Cold War. Видео опубликовано в Twitter. Оно подтверждает, что игра будет освещать противостояние между СССР и США.

Видеоролик начинается с перемешанных между собой старых пропагандистских плакатов времён. В финале они разрываются, после чего разработчики показывают сдвоенную фигуру солдата: одна половина американского военнослужащего, а вторая — советского.