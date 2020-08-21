Lava Pulse стал первым в мире кнопочным телефоном с датчиком ЧСС и кровяного давления

Индийская компания Lava представила любопытную новинку — мобильный телефон под названием Pulse, который уже сейчас можно приобрести по цене всего около 20 долларов США.

Утверждается, что Pulse — это первый в мире кнопочный аппарат, оснащённый датчиком частоты сердечных сокращений (ЧСС) и кровяного давления. Соответствующий сенсор интегрирован в навигационную кнопку под экраном: для снятия показаний достаточно приложить большой палец к этой области — результат измерений отобразится на дисплее. Данные могут быть сохранены в памяти или отправлены посредством SMS, скажем, лечащему врачу. Ориентирована новинка в первую очередь на старшее поколение, которому необходимо регулярно следить за указанными показателями.

Новинка снабжена 2,4-дюймовым экраном формата QVGA с разрешением 320 × 240 пикселей и тыльной камерой с неназванным датчиком. Есть контроллер Bluetooth, FM-тюнер с функцией записи, слот для карты microSD и порт Micro-USB.

Телефон заключён в пластиковый корпус. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 1800 мА·ч, заряда которой хватит на шесть дней работы. Допускается установка двух SIM-карт.