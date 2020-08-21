Презентация iPhone 12 состоится уже 10 сентября? Apple анонсировала трансляцию, которую потом отменила

Как правило, Apple анонсирует новые iPhone в сентябре, но из-за пандемии COVID-19 и слухов о задержках возникают сомнения, что в этом году традиция сохранится. Пока что компания лишь дала понять, что поставки новых iPhone действительно задержатся. А вот когда пройдёт презентация пока что не уточняется. Однако один из пользователей Twitter сообщил, что ему пришло уведомление о запланированной на 10 сентября прямой трансляции на канале Apple в YouTube.

«Это было на моей странице подписки на YouTube, теперь оно удалено», — написал автор публикации. Плашка трансляции, впрочем, указывает на WWDC 2020, так что преждевременный анонс трансляции действительно мог быть ошибкой Apple. Сама купертинская компания не дала комментариев, а сейчас на странице Apple на YouTube не запланировано никаких мероприятий.

Source link? — Dieter Bohn (@backlon) August 20, 2020

Анонс iPhone 12 действительно является весьма ожидаемым — это семейство смартфонов должно стать первым у «яблочной» компании с поддержкой сетей 5G. Ожидается масса других улучшений и целых четыре модели нового семейства. Как и всегда, Apple старается держать информацию о грядущих продуктах и осеннем мероприятии в строгой секретности, а поклонники с нетерпением ждут скорого получения прессой приглашений.

Обычно рассылку для СМИ Apple дополняет рисунком и названием мероприятия, намекающими на предстоящий анонс продуктов. В этом году выход iPhone на рынок может задержаться до октября.