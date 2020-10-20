Рождение героя: Game Informer показал важную сцену из Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Журнал Game Informer в рамках месяца эксклюзивных премьер по Marvel’s Spider-Man: Miles Morales представил новый отрывок из грядущего супергеройского экшена Insomniac Games. Будьте внимательны, в тексте и видео ниже присутствуют спойлеры.

По словам творческого руководителя Insomniac Games Брайана Хортона (Brian Horton), Майлз Моралес начинает игру с тем же набором основных функций, что есть и у Питера Паркера, но со временем приобретает новые умения.

«Мы хотели создать эмоциональные моменты, которые вынуждают Майлза меняться. Мы видим [в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales] историю взросления: он будет расти как личность, и это один из таких основополагающих моментов», — объяснил Хортон.

Речь идёт о сцене в рамках сражения с первым боссом Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — Носорогом. Питер оказывается ранен, и Майлзу во что бы то ни стало нужно защитить своего наставника и друга.

Собрав волю в кулак, новоиспечённый Человек-паук призывает биоэлектричество — свою характерную способность — и одним ударом сбивает Носорога с ног, что в одночасье меняет траекторию развития протагониста.

«Костюм [Человека-паука] у Майлза есть, но ему ещё нужно понять, что значит быть героем. Об этом и есть наше путешествие», — в заключение демонстрации поделился Хортон.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales поступит в продажу 12 ноября текущего года для PS4 и PS5. На днях Хортон подробнее рассказал о расхождениях с комиксами и мотивации Майлза в игре.