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NVIDIA пообещала, что видеокарты Founders Edition скоро вернутся в фирменные магазины

Ситуация с поставками видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 в исполнении Founders Edition мало чем отличалась от проблем партнёров NVIDIA, поэтому из фирменных интернет-магазинов они быстро исчезли. В отдельных странах продавать видеокарты этой серии было позволено сторонним магазинам, но вчера компания заявила, что имеет смысл надеяться на изменения к лучшему.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

Во всяком случае, в Европе видеокарты GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 в исполнении Founders Edition вернутся в ассортимент фирменных интернет-магазинов в ближайшие дни, как отмечается в официальном заявлении представителей NVIDIA на страницах форума корпоративного сайта. Количество стран, в которых можно будет купить видеокарты указанным способом, тоже будет увеличиваться.

Источник изображения: NVIDIA

Источник изображения: NVIDIA

NVIDIA признаёт, что видеокарты Founders Edition выпускаются в ограниченных количествах, поэтому покупателям имеет смысл присмотреться к изделиям партнёров компании. Объёмы поставок последних тоже будут увеличиваться в ближайшие недели, как отмечается в сообщении NVIDIA. Напомним, что 29 октября в продажу должны поступить видеокарты GeForce RTX 3070 по рекомендованной цене 45 490 рублей, они уже задержались на пару недель относительно первоначально намеченной даты старта продаж.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты, комментарии последних событий,
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