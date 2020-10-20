GlobalFoundries теперь сможет оснащать 22-нм чипы энергонезависимой памятью ReRAM

Бывший производитель процессоров AMD компания GlobalFoundries ищет себя на новых рынках. Она отказалась от разработки техпроцессов с нормами менее 12 нм и вынуждена искать интересные решения для адаптации к производству по сравнительно крупным технологическим нормам, например, 22-нм. Одним из таких предложений может стать выпуск SoC и контроллеров со встроенной памятью ReRAM, которая обещает оказаться лучше привычной флеш-памяти NAND по всем статьям.

Технологию ReRAM компании GlobalFoundries лицензирует компания Dialog Semiconductor. Последняя известна своими регуляторами напряжения, контроллерами для зарядки аккумуляторов, а также сетевыми контроллерами Wi-Fi и Bluetooth. В этом году компания Dialog приобрела мало кому известную компанию Adesto Technologies, которая, в свою очередь, шесть лет назад представила перспективную технологию производства памяти ReRAM для встроенных в чипы блоков энергонезависимой памяти. Dialog Semiconductor, как новый владелец технологии, лицензировал её компании GlobalFoundries.

Само собой, компании GlobalFoundries технология производства встроенных блоков ReRAM нужна как предложение для клиентов. Сама она не собирается и не будет выпускать ReRAM как встроенной, так и по отдельности. Производитель надеется заинтересовать встроенной ReRAM разнообразных бесфабричных разработчиков полупроводников, которым нужны чипы с «долгоиграющей» памятью, устойчивой к суровым внешним условиям эксплуатации.

Что касается технологии ReRAM Dialog (Adesto), то это память на основе обратимого образования ионных нитей — наиболее распространённой версии ReRAM. Фирменное название технологии — Conductive Bridging RAM (CBRAM). GlobalFoundries адаптирует CBRAM для производства с нормами 22 нм на пластинах FD-SOI (22FDX). Клиентам компании технология будет предложена в 2022 году. Также GlobalFoundries имеет лицензию на выпуск встроенной памяти ST MRAM и отдельных чипов магниторезистивной памяти. Интересно, что ранее компания заключила договор на разработку памяти ReRAM с сингапурским Наньянским технологическим университетом (Nanyang Technological University). Так что возможен конфликт интересов.