3DNewsТехнологии и рынок IT. Новостифинансовые новости и аналитикаСтремление стран к контролю пользователь...
Новости Hardware

Стремление стран к контролю пользовательских данных приведёт к разобщению и сегментации Интернета

Напряжённая ситуация вокруг разработанного китайской компанией ByteDance сервиса TikTok заставляет задуматься о будущих путях развития глобальной информационной сети. Эксперты считают, что национальные подходы к хранению чувствительной информации неизбежно будут способствовать разобщению стран и сегментации Интернета.

Источник изображения: AFP, Getty Images

Источник изображения: AFP, Getty Images

Своими соображениями на этот счёт поделились с ресурсом CNBC эксперты Eurasia Group и CIF. Китай, по их словам, уже давно демонстрирует склонность к фильтрации информационных потоков. В этой стране не работают полноценно приложения Google и Facebook, альтернативой Amazon являются местные торговые площадки. Численность населения позволяет этой стране двигаться «собственным путём», оправдывая затраты на создание отечественных альтернатив зарубежным сервисам.

На примере ситуации с запретом на работу TikTok в США можно понять, что и США стремятся контролировать чувствительные данные, принадлежащие своим гражданам. Именно этим обусловлено требование предоставить Oracle возможность обрабатывать и хранить всю информацию пользователей TikTok в США.

Европейские законодатели имеют опыт формирования общих для государств региона правил по работе с пользовательскими данными, власти Евросоюза пытаются добиться единого с США подхода при обмене этими данными. Даже в этом случае у регуляторов находятся претензии к подходам к защите данных, исповедуемым заокеанскими контрагентами. Европейские судебные органы считают, что США хуже защищают персональные данные от злоупотреблений со стороны властей страны, чем это делается в Старом Свете.

Подобные разногласия в ближайшие годы будут неизбежно приводить к конфликтам, как считают эксперты. Китай и Россия могут быть исключены западными странами из «клуба доверенных государств», поскольку исповедуют собственные принципы работы с персональными данными и их защиты. Аналитики CIF считают, что на международной арене будут появляться «нейтральные страны», которые позволят третьим государствам хранить на собственных серверах чувствительную информацию, пригодную для международного обмена. В этой роли, например, могут выступить ОАЭ или Сингапур, став своего рода «информационной Швейцарией», если проводить аналогию с банковским сектором.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай законодательно ограничит экспорт программных алгоритмов и разработок
Судебное заседание решит судьбу американского бизнеса TikTok четвёртого ноября
Международному регулятору не понравилось российское импортозамещение в сфере IT. Оно мешает открытому рынку
Дональд Трамп помог китайскому производству чипов как никто другой в мире
Электричество от солнечных электростанций стало дешевле, чем от угольных
Вместо Huawei за японскими комплектующими для смартфонов пришли другие фирмы
Рубрики: Новости Hardware, сети и коммуникации, комментарии последних событий, финансовые новости и аналитика,
Теги: интернет, торговая война
интернет, торговая война
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Windows 10 без разрешения пользователей устанавливает веб-версии офисных приложений Microsoft 169
Результаты AMD Ryzen 5950X, 5900X и 5800X в SiSoftware: ощутимое превосходство над поколением Zen 2 133
Сломавшиеся спутники Starlink от SpaceX сулят огромные проблемы для космоса 120
Ryzen 5 5600X уверенно обогнал Core i5-10600K в тестах SiSoftware 93

© 1997-2020 3DNews - Daily Digital Digest | Лицензия Минпечати Эл ФС 77-22224

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Гейб Ньюэлл рассказал о неудачных попытках разработки Half-Life 3 и состоянии дел в Valve
PlayStation 5 получилась настолько большой из-за желания Sony сэкономить
AMD решила тщательно подготовиться к старту продаж Radeon RX 6000, чтобы не опозориться, как некоторые
Xiaomi выпустит ТВ-приставку Mi Box 4S с поддержкой 4K за $45
Блогер протестировал прозрачный телевизор Xiaomi: очень дорого, плохо видно, а ещё и битые пиксели
Microsoft начала развёртывание Windows 10 October 2020 Update для всех пользователей 30 мин.
Adobe Illustrator стал доступен на iPad, но только с базовыми функциями 3 ч.
Photoshop получил множество ИИ-функций: умная замена неба, продвинутые фильтры и прочее 3 ч.
Apple добавила в HomePod поддержку Intercom и возможность работы с HomePod mini 6 ч.
Microsoft открыла разработчикам доступ к WebView2 в составе Edge на Chromium 7 ч.
Бывшие сотрудники Blizzard открыли Frost Giant Studios, чтобы создать свою RTS 8 ч.
Симулятор космического агентства Mars Horizon поступит в продажу 17 ноября 8 ч.
Минюст США подал в суд на Google: компании придётся ответить за нарушения антимонопольных законов 8 ч.
Дело приняло серьёзный оборот: сюжетный трейлер Destiny 2: Beyond Light 9 ч.
Друиды и битва за Париж: Ubisoft рассказала о контентной поддержке Assassin's Creed Valhalla после релиза 9 ч.
Как за 5 лет в России была создана сеть розничных магазинов Xiaomi 49 мин.
Новая статья: Гид по выбору монитора в 2020 году: всё только начинается 3 ч.
Новая статья: Обзор Segway Ninebot KickScooter Air T15: завидую тем, кто будет пользоваться им... 5 ч.
В России поступил в продажу флагманский ноутбук HUAWEI MateBook X за 115 тыс. рублей 5 ч.
Выяснилось, какие внешние накопители можно будет использовать с Xbox Series X и Series S 6 ч.
Microsoft в партнёрстве со SpaceX создаст облачную сеть на основе космических спутников 6 ч.
Учёные придумали, как реанимировать закон Мура. Предложена технология производства атомарных транзисторов 6 ч.
Обозреватели решили, что iPhone 12 нет равных по производительности 6 ч.
Американский сотовый оператор установил новый рекорд скорости загрузки в сети 5G 7 ч.
У некоторых Apple Watch SE пользователи заметили сильный перегрев после зарядки 8 ч.