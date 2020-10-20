Стремление стран к контролю пользовательских данных приведёт к разобщению и сегментации Интернета

Напряжённая ситуация вокруг разработанного китайской компанией ByteDance сервиса TikTok заставляет задуматься о будущих путях развития глобальной информационной сети. Эксперты считают, что национальные подходы к хранению чувствительной информации неизбежно будут способствовать разобщению стран и сегментации Интернета.

Своими соображениями на этот счёт поделились с ресурсом CNBC эксперты Eurasia Group и CIF. Китай, по их словам, уже давно демонстрирует склонность к фильтрации информационных потоков. В этой стране не работают полноценно приложения Google и Facebook, альтернативой Amazon являются местные торговые площадки. Численность населения позволяет этой стране двигаться «собственным путём», оправдывая затраты на создание отечественных альтернатив зарубежным сервисам.

На примере ситуации с запретом на работу TikTok в США можно понять, что и США стремятся контролировать чувствительные данные, принадлежащие своим гражданам. Именно этим обусловлено требование предоставить Oracle возможность обрабатывать и хранить всю информацию пользователей TikTok в США.

Европейские законодатели имеют опыт формирования общих для государств региона правил по работе с пользовательскими данными, власти Евросоюза пытаются добиться единого с США подхода при обмене этими данными. Даже в этом случае у регуляторов находятся претензии к подходам к защите данных, исповедуемым заокеанскими контрагентами. Европейские судебные органы считают, что США хуже защищают персональные данные от злоупотреблений со стороны властей страны, чем это делается в Старом Свете.

Подобные разногласия в ближайшие годы будут неизбежно приводить к конфликтам, как считают эксперты. Китай и Россия могут быть исключены западными странами из «клуба доверенных государств», поскольку исповедуют собственные принципы работы с персональными данными и их защиты. Аналитики CIF считают, что на международной арене будут появляться «нейтральные страны», которые позволят третьим государствам хранить на собственных серверах чувствительную информацию, пригодную для международного обмена. В этой роли, например, могут выступить ОАЭ или Сингапур, став своего рода «информационной Швейцарией», если проводить аналогию с банковским сектором.