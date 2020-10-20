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IMDb присвоил новой God of War название и точную дату выхода, но Кори Барлог усомнился в достоверности информации

Пользователь Twitter под псевдонимом GamesAndWario обратил внимание, что на сайте Internet Movie Database (IMDb) появились точная дата выхода и название следующей части God of War.

По данным IMDb, новая God of War получит подзаголовок Ragnarok и поступит на прилавки магазинов уже 5 февраля 2021 года. По крайней мере, именно это число фигурировало на странице проекта в течение некоторого времени.

Находку GamesAndWario у себя в микроблоге прокомментировал руководитель разработки God of War образца 2018 года Кори Барлог (Cory Barlog): «Рагначто? Никогда о таком не слышал»

Шутливый тон сообщения Барлога даёт понять, что он не относится к приведённой выше информации всерьёз. Как правило, разработчики (тем более такие видные) оставляют подобные слухи без внимания.

Стоит также отметить, что информацию на сайте IMDb могут редактировать пользователи: отсюда наверняка и «точная» дата выхода, и подзаголовок (официального названия у игры до сих пор нет), и фанатский постер в качестве обложки.

Впрочем, Барлогу всецело тоже доверять не стоит: буквально в конце июля разработчик посмеялся над слухами о скором анонсе продолжения God of War, а уже в середине сентября прогремело официальное объявление.

Релиз следующей God of War ожидается в 2021 году на PlayStation 5. Появится ли игра по примеру Horizon Forbidden West (тоже выходящей в 2021-м) ещё и на PlayStation 4, на данный момент неизвестно.

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Приключение, Слухи, PlayStation,
Теги: god of war, santa monica studio, sony interactive entertainment
god of war, santa monica studio, sony interactive entertainment
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