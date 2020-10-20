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По следам Baldur’s Gate 3: в раннем доступе вышла тактическая RPG Solasta: Crown of the Magister на основе D&D

Французская студия Tactical Adventures представила трейлер к выходу ранней версии Solasta: Crown of the Magister — пошаговой тактической RPG, основанной на системе Dungeons & Dragons. Ролик опубликовал ресурс IGN. Игра стартовала в Steam Early Access сегодня, 20 октября.

Как и Baldur's Gate 3, Solasta: Crown of the Magister базируется на правилах пятой редакции Dungeons & Dragons, однако разработчики используют открытую лицензию SRD 5.1. По их словам, RPG отличают «захватывающий дух, особенности тактики и глубокий сюжет настольных игр».

«Исследуйте разрушенный мир Соласты, найдите легендарные сокровища в руинах и подземельях, узнайте правду о катаклизме, произошедшем тысячу лет назад, и не позвольте ему повториться».

Игроки управляют четырьмя героями, которые обладают уникальными умениями и дополняют друг друга. Так же, как в настольном первоисточнике, пользователи могут выбрать расу, класс, особенности личности персонажей и характеристики. 

Одна из главных геймплейных особенностей — вертикальность: герои не просто бродят по подземельям, но ещё и прыгают, карабкаются по стенам и преодолевают препятствия по воздуху. В сражениях можно занимать позиции на возвышениях. Уходить от преследования лучше через узкие туннели, в которые не протиснутся противники покрупнее, а укрытие стоит подбирать исходя из размеров героя. Одновременно нужно помнить о том, что оппоненты тоже строят тактику с учётом вертикальности. 

В боях можно использовать окружение — обрушивать мосты, стены и колонны, сбрасывать врагов в пропасти. Кроме того, нужно учитывать освещённость локаций. «Темнота скрывает много опасностей, но в то же время свет может привлечь монстров. Некоторые противники способны видеть в темноте. Другие убегают, испугавшись факела».

Ранняя версия содержит первый акт сюжетной кампании и небольшой фрагмент второго — в общей сложности около 10 часов контента. Доступны все классы и архетипы, а персонажей можно прокачать до шестого уровня. В полный вариант войдут три акта, дополнительные локации, новая добыча, множество второстепенных заданий, в том числе раскрывающих предысторию героев, а максимальный уровень повысится до десятого. Его прохождение займёт порядка 40 часов, но авторы отмечают, что продолжительность сильно зависит от уровня сложности.

Разработчики не знают, сколько игра пробудет в раннем доступе, но надеются выпустить финальную версию примерно через полгода. Также они предупредили, что сохранения из ранней версии вряд ли будут с ней совместимы. Цену планируется повысить (сейчас она составляет 526 рублей с учётом 15-процентной скидки по случаю релиза).

В рекомендованных системных требованиях указаны процессор AMD Ryzen 3 1300X или Intel Core i5-7400, 8 Гбайт ОЗУ и видеокарта AMD Radeon RX 590 или NVIDIA GeForce GTX 1060. Игра займёт 30 Гбайт на жёстком диске.

Solasta: Crown of the Magister была анонсирована в июне прошлого года. Средства на разработку были собраны через Kickstarter: почти шесть тысяч пользователей пожертвовали свыше €243 тысяч (авторы просили €180 тысяч). Основатель Tactical Adventures Матьё Жирар (Mathieu Girard) — один из учредителей Amplitude Studios, создавшей Endless Space, Endless Space 2 и Endless Legend. Студия состоит из «опытных ветеранов индустрии», увлекающихся настольными RPG.

Solasta: Crown of the Magister вышла всего спустя две недели после Baldur's Gate 3, которая также находится в раннем доступе. Несмотря на это, пользователи, опробовавшие демо для вкладчиков, отмечают, что не потеряли интереса к игре даже после знакомства с успешным проектом Larian Studios.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Стратегия,
Теги: solasta: crown of the magister, tactical adventures, rpg, тактическая игра, dungeons & dragons
solasta: crown of the magister, tactical adventures, rpg, тактическая игра, dungeons & dragons
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