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Учёные придумали окна-хамелеоны, которые не только защитят от зноя, но и станут источником электричества

Кроме графена наиболее изучаемым сегодня веществом может считаться «российский» минерал перовскит. Перовскит наиболее ярко проявляет свои интересные качества в солнечной энергетике. Учёные из США нашли этому минералу интересное применение в составе окон, меняющих затемнение по мере нагрева и одновременно вырабатывающих электрический ток. Для охлаждения помещений в жарком климате это может стать бесценной находкой.

Образцы «оконных» пакетов с перовскитом. Источник изображения: Dennis Schroeder, NREL

Образцы «оконных» пакетов с перовскитом. Источник изображения: Dennis Schroeder, NREL

Исследователи из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) Министерства энергетики США предложили оконный сэндвич из двух обычных стёкол, между которыми помещается тонкая плёнка из перовскита. Также в зазор между плёнкой и стеклом впрыскивается специальный раствор для взаимодействия с перовскитом в процессе нагрева.

По мере повышения температуры внутри пакета и в процессе усиления парообразования перовскит перестраивает свою кристаллическую структуру из цепочек и плоскостей в объёмную кристаллическую решётку. Каждая новая кристаллическая структура изменяет поляризационные свойства материала, что выглядит как последовательное изменение цвета плёнки (окна) от прозрачного до жёлтого, оранжевого, красного и коричневого и всё это в течение семи секунд при температуре от 35 до 46 °C.

Сверх того, когда плёнка из перовскита темнеет она начинает вырабатывать электрический ток. Помещение не только защищается от попадания зноя с солнечным светом внутрь здания, но также получает источник тока для работы электрических приборов, например, кондиционера.

По мнению исследователей, прототип умного окна-хамелеона может быть создан в течение одного года. Статья об исследовании свободно доступна по ссылке в издании Nature Communications.

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Рубрики: Новости Hardware, блоки питания, адаптеры, источники питания, на острие науки, окружающая среда,
Теги: перовскит, возобновляемая энергия, учёные, урбанистика
перовскит, возобновляемая энергия, учёные, урбанистика
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