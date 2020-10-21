Учёные придумали окна-хамелеоны, которые не только защитят от зноя, но и станут источником электричества

Кроме графена наиболее изучаемым сегодня веществом может считаться «российский» минерал перовскит. Перовскит наиболее ярко проявляет свои интересные качества в солнечной энергетике. Учёные из США нашли этому минералу интересное применение в составе окон, меняющих затемнение по мере нагрева и одновременно вырабатывающих электрический ток. Для охлаждения помещений в жарком климате это может стать бесценной находкой.

Исследователи из Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) Министерства энергетики США предложили оконный сэндвич из двух обычных стёкол, между которыми помещается тонкая плёнка из перовскита. Также в зазор между плёнкой и стеклом впрыскивается специальный раствор для взаимодействия с перовскитом в процессе нагрева.

По мере повышения температуры внутри пакета и в процессе усиления парообразования перовскит перестраивает свою кристаллическую структуру из цепочек и плоскостей в объёмную кристаллическую решётку. Каждая новая кристаллическая структура изменяет поляризационные свойства материала, что выглядит как последовательное изменение цвета плёнки (окна) от прозрачного до жёлтого, оранжевого, красного и коричневого и всё это в течение семи секунд при температуре от 35 до 46 °C.

Сверх того, когда плёнка из перовскита темнеет она начинает вырабатывать электрический ток. Помещение не только защищается от попадания зноя с солнечным светом внутрь здания, но также получает источник тока для работы электрических приборов, например, кондиционера.

По мнению исследователей, прототип умного окна-хамелеона может быть создан в течение одного года. Статья об исследовании свободно доступна по ссылке в издании Nature Communications.