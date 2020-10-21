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Epic Games проведёт хэллоуинское событие «Месть Мидаса» в Fortnite

Студия Epic Games анонсировала хэллоуинское внутриигровое событие «Месть Мидаса» в Fortnite. Игроки смогут выполнить ряд заданий, за которые получат тематические праздничные награды. «Месть Мидаса» станет частью серии ежегодных мероприятий «Fortnite: кошмары».

Событие пройдёт с 21 октября по 3 ноября. Пользователи отправятся в мир теней, где сразятся с Мидасом и его приспешниками. Погибнув в любом из режимов, персонажи игроков превратятся в тени и смогут побороться за победу против других выживших. В этом им помогут сверхъестественные способности. Например, они смогут вселяться в технику.

Также разработчики добавили в игру новое оружие — тыквомёты и арбалеты. Кроме того, во время праздничного мероприятия пользователи смогут прокатиться на метле.

Кроме события, студия также запланировала внутриигровой концерт. Его проведёт музыкант и четырёхкратный обладатель «Латинской Грэмми» Джей Бальвин (J Balvin). Он пройдёт 1 ноября в 04:00 по московскому времени. В честь музыканта разработчики добавили специальный костюм «Солдат танцпола», который можно купить в магазине. Каждый, кто придёт на концерт в экипировке, получит эксклюзивный стиль Бальвина.

Epic Games решила не ограничиваться виртуальными предметами и запустила отдельную страницу с эскизами бумажных масок и фигурок. Их можно бесплатно скачать и распечатать.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Xbox, PlayStation,
Теги: epic games, fortnite
epic games, fortnite
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