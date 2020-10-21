Google Ассистент научился воспроизводить подкасты Spotify на колонках Nest — пока только на английском

Голосовой помощник Google научился воспроизводить подкасты Spotify на колонках Nest. Представитель аудиосервиса подтвердил это в разговоре с Engadget. До этого колонки Google воспроизводили подкасты только со своей платформы.

Это означает, что владельцы колонок Nest смогут голосовыми командами запускать подкасты Джо Рогана и других эксклюзивных авторов Spotify. Функция пока доступна только на английском языке. До этого интеграция сервиса на колонках ограничивалась воспроизведением музыки.

Функцию можно настроить в приложении Google Home на смартфоне или планшете, выбрав Spotify в качестве поставщика подкастов. Музыкальный сервис пообещал позже опубликовать более подробные инструкции. Планируют ли разработчики добавить новые языки, пока неясно.

Ранее Spotify добавил в сервис новый метод поиска музыки. Теперь пользователи могут найти нужную песню по отрывку текста. Функция уже работает в приложениях на Android и iOS.