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Google Ассистент научился воспроизводить подкасты Spotify на колонках Nest — пока только на английском

Голосовой помощник Google научился воспроизводить подкасты Spotify на колонках Nest. Представитель аудиосервиса подтвердил это в разговоре с Engadget. До этого колонки Google воспроизводили подкасты только со своей платформы.

Future

Future 

Это означает, что владельцы колонок Nest смогут голосовыми командами запускать подкасты Джо Рогана и других эксклюзивных авторов Spotify. Функция пока доступна только на английском языке. До этого интеграция сервиса на колонках ограничивалась воспроизведением музыки.

Функцию можно настроить в приложении Google Home на смартфоне или планшете, выбрав Spotify в качестве поставщика подкастов. Музыкальный сервис пообещал позже опубликовать более подробные инструкции. Планируют ли разработчики добавить новые языки, пока неясно.

Ранее Spotify добавил в сервис новый метод поиска музыки. Теперь пользователи могут найти нужную песню по отрывку текста. Функция уже работает в приложениях на Android и iOS.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, программное обеспечение, Проигрыватели аудио и видео,
Теги: голосовой помощник, голосовые ассистенты, google, nest
голосовой помощник, голосовые ассистенты, google, nest
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