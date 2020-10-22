Switch-версия The Outer Worlds получила патч с улучшениями графики

Студия Obsidian Entertainment в официальном микроблоге The Outer Worlds объявила о выходе обещанного патча с улучшениями графики для Switch-версии своей сатирической ролевой игры.

Вместе с сообщением о выпуске обновления разработчики (уже у себя на сайте) опубликовали полный список изменений и исправлений, которые принесла с собой вышедшая заплатка.

Как и предполагалось, с выходом патча The Outer Worlds для Nintendo Switch лишилась отражений в экранном пространстве — теперь для их захвата в игре будет использоваться сфера.

Кроме того, разработчики внедрили SSAO (Screen Space Ambient Occlusion), добавили облака в небе, а в сцены диалогов — глубину резкости, а также отключили подповерхностное затенение.

Вместе с тем команда провела дополнительную оптимизацию, улучшила потоковое отображение текстур, исправила искусственный интеллект персонажей и увеличила количество растительности и детализацию зданий.

С выпуска обновления прошло несколько часов, а игроки уже начали публиковать сравнительные ролики (один из таких прикреплён выше) Switch-версии The Outer Worlds до и после патча.

The Outer Worlds вышла на Nintendo Switch в июне 2020 года — спустя семь месяцев после первоначального релиза. До недавнего времени на гибридной консоли Nintendo игра страдала от серьёзных проблем с графикой и производительностью.