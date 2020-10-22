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«Будто готов к походу в спортзал»: Insomniac показала ещё один альтернативный костюм из Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Студия Insomniac Games у себя в микроблоге обнародовала очередной «газетный» тизер Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — на этот раз публикация посвящена чувству стиля нового Человека-паука.

По словам журналиста «Дэйли Бьюгл», гардероб Майлза Моралеса в Marvel’s Spider-Man: Miles Morales не уступает ассортименту обликов оригинального Человека-паука — Питера Паркера.

«В дополнение к оттачиванию своих паучьих умений, напарник Паучка начинает демонстрировать Нью-Йорку, что разбирается в моде», — говорит вымышленный репортёр.

Свои слова сотрудник «Дэйли Бьюгл» решает подтвердить двумя примерами (костюмами). Первый — темпорально-регулируемый эргономичный костюм (он же «T.Р.Э.К.») — разработчики уже показывали, а вот второй лишь дебютирует.

Речь идёт об облике под названием Crimson Cowl («Багровый капюшон»): «В этом атлетичном костюме с иголочки Человек-паук выглядит так, будто готов к походу в спортзал».

Ранее разработчики Marvel’s Spider-Man: Miles Morales подтвердили костюм «2020» (на скриншоте выше), а также показали облик с рюкзаком, в котором сидит кот по кличке Человек-паук.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales выйдет 12 ноября текущего года на PS4 и PS5. В качестве бонуса за предзаказ игры, помимо прочего, полагается два костюма: «T.Р.Э.К.» и ещё один неанонсированный (не «Багровый капюшон»).

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, PlayStation,
Теги: marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, sony interactive entertainment
marvel’s spider-man: miles morales, insomniac games, sony interactive entertainment
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