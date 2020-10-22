Видео: управление упряжкой, охота и вещие сны в релизном трейлере приключения The Red Lantern

Разработчики из Timberline Studio выпустили на ПК (Epic Games Store) и Nintendo Switch повествовательное приключение с элементами выживания и роглайта The Red Lantern. В честь релиза компания опубликовала новый трейлер с демонстрацией геймплейных механик, заснеженных антуражей Аляски и опасностей, с которыми игроки столкнутся при прохождении.

Согласно описанию проекта, пользователи перевоплотятся в Гонщицу, пытающуюся пробраться через тундру Аляски домой. Она управляет упряжкой из пяти собак. Каждый питомец обладает своими особенностями, которые придётся учитывать в дороге. Однако в The Red Lantern можно передвигаться и на другом транспорте: в трейлере, например, показывается управление небольшим грузовиком.

К элементам выживания в игре относится необходимость добывать пищу. Для этого главная героиня сможет рыбачить и охотиться. Отдельный акцент в свежем ролике сделан на механике вещих снов, которые будут предупреждать игрока о грядущих опасностях.

The Red Lantern также появится на Xbox One, однако дата релиза на этой платформе пока не объявлена.