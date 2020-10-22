Huawei представила 50-Вт беспроводную зарядку, 66-Вт павербанк и другие аксессуары

Сегодня китайская компания Huawei представила новое семейство флагманских смартфонов Mate 40. Однако этим мероприятие не ограничилось. Публике были показаны новые носимые устройства, а также целый ряд полезных аксессуаров на все случаи жизни.

Mate 40 стали первыми устройствами компании, поддерживающими 50-Вт беспроводную зарядку. Именно для них предназначено новое беспроводное автомобильное зарядное устройство, обеспечивающее зарядку со столько высокой мощностью.

Для тех, кому часто нужно подзаряжаться на ходу, компания выпустила внешний аккумулятор, позволяющий при помощи проводного соединения пополнять заряд батареи смартфона максимально быстро благодаря выходной мощности до 66 Вт. Его ёмкость составляет 12000 мА·ч.

Не обделила вниманием Huawei и любителей селфи. Им, бесспорно, придётся по душе новый чехол Ring Light Case, который оснащён откидным кольцом с яркой светодиодной подсветкой, позволяющей делать качественные снимки даже в кромешной темноте. Чехол сможет подзаряжаться от смартфона благодаря технологии обратной зарядки.

Любителям делать заметки на ходу понравится новый стилус компании, который получил название M-Pen 2. Устройство распознаёт 4096 уровней нажатия и обладает чувствительностью к наклону. Стилус способен обеспечить 40 дней работы в режиме ожидания или десять часов непрерывной работы.

Напоследок фанатам компании была показана умная колонка Huawei Sound, разработанная в партнёрстве с французской компанией Devialet. Несмотря на свои компактные габариты, устройство обеспечивает качественный объёмный звук, громкостью до 90 Вт. В конструкции применяется мощный 4-дюймовый динамик с двумя пассивными излучателями, а также три высокочастотных динамика для обеспечения 360-градусного звучания.

Huawei Sound будет доступна за 199 евро. Чехол Ring Light Case и стилус M-Pen 2 обойдутся в 69 и 99 евро соответственно.