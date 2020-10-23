Huawei придумала смартфон, очень похожий на раскладушку Samsung Galaxy Z Flip

Ресурс LetsGoDigital сообщает о том, что компания Huawei, оказавшаяся в сложном положении в связи с жёсткими санкциями со стороны Соединённых Штатов, предложила ещё один смартфон с гибким дисплеем.

На этот раз речь идёт об аппарате-раскладушке в стиле Samsung Galaxy Z Flip и Motorola razr. Описание разработки обнародовано на сайте Государственного управления по делам интеллектуальной собственности КНР (China’s National Intellectual Property Administration, CNIPA).

Как можно видеть на иллюстрациях, устройство получит гибкий дисплей, складывающийся внутрь корпуса. У этой панели нет ни выреза, ни отверстия, а поэтому камера может расположиться непосредственно за экраном.

Huawei предлагает два варианта исполнения новинки. В одном из них на внешней стороне корпуса расположатся довольно крупный вспомогательный дисплей и двойная камера с вертикально выстроенными оптическими модулями.

Второй вариант предусматривает наличие небольшого наружного экрана в виде полосы и двойной камеры с элементами, организованными в ряд по горизонтали.

Отмечается, что в случае появления на рынке новинка Huawei сможет работать в сетях 5G. Впрочем, китайский гигант не озвучивает планы о возможности создания коммерческого аппарата с описанным дизайном.