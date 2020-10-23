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Слухи: люди, причастные к созданию Silent Hill, работают над новой игрой — вероятно, следующей частью серии

Слухи касательно мягкого перезапуска знаменитой серии ужастиков Silent Hill уже давно витают в Сети. На этот счёт, например, неоднократно высказывался инсайдер Dusk Golem (он же AestheticGamer). По его словам, игра находится в производстве, а показать её планировали ещё на первой презентации проектов для PlayStation 5, но тогда Konami якобы испугалась возможной реакции пользователей. А сейчас заявление касательно Silent Hill сделал ведущий подкаста Kinda Funny Games и бывший старший редактор Game Informer Имран Хан (Imran Khan).

Репортёр частично подтвердил информацию касательно перезапуска серии. В своём последнем подкасте он сообщил: «Я думаю, что слухи [касательно продолжения серии] правдивы. Также я знаю, что эти люди работают над чем-то. Люди, которые, согласно слухам, связаны с Silent Hill, работают над каким-то проектом. Но я точно не уверен, занимаются ли они продолжением серии».

Имран Хан очень осторожно высказался касательно новой части франшизы. Однако вряд ли старая команда в составе режиссёра первой Silent Hill Кейитиро Тоямы (Keiichiro Toyama), дизайнера монстров Масахиро Ито (Masahiro Ito) и композитора серии Акиры Ямаоки (Akira Yamaoka) собиралась бы для чего-то другого, помимо возрождения Silent Hill. Информация о причастности этих лиц к новой игре во франшизе поступила от проверенного инсайдера в конце августа.

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Рубрики: Новости Software, игры, Ужастик, Слухи, PlayStation,
Теги: silent hill, konami
silent hill, konami
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