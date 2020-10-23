Sony уточнила, какие мультимедийные сервисы будут доступны на PS5 в России на старте продаж

Компания Sony Interactive Entertainment уточнила, какие мультимедийные приложения от сторонних сервисов будут доступны на PlayStation 5 с первого дня продаж. Список небольшой и в нём нет российских служб.

«Мы с превеликим удовольствием сообщаем вам о том, что многие мультимедийные приложения появятся на консоли PS5 уже с первого дня, а дальше их будет только больше», — объяснила Sony Interactive Entertainment.

Так, на запуске PlayStation 5 19 ноября будут доступны следующие приложения:

Apple TV;

Netflix;

Twitch;

YouTube.

На новой консоли данные приложения будут размещены в специальном мультимедийном разделе, который расположен на домашнем экране рядом с разделом «Игры». Кроме того, вам больше не придётся загружать их в PlayStation Store. Также на PlayStation 5 появится «Центр управления», в котором можно будет управлять музыкой (останавливать, пропускать и перематывать песни) и переключать каналы.

В настоящее время на PlayStation 4 доступны российские видеосервисы ivi, MEGOGO и «Окко» в дополнение к остальным.