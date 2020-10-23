Биомеханические локации и жутковатая плоть на новых скриншотах шутера Scorn

Недавно студия Ebb Software поделилась 14-минутной геймплейной демонстрацией шутера-долгостроя Scorn. В ролике показали, как изменился игровой процесс за последние годы производства проекта. Вслед за этим разработчики опубликовали подборку скриншотов, показывающих оружие, мрачные локации и элементы окружения из плоти.

На свежих изображениях демонстрируются преимущественно узкие коридоры или небольшие помещения. Они, как и весь антураж Scorn, вдохновлены картинами художника Ганса Руди Гигера (Hans Ruedi Giger). Отсюда и соответствующее окружение, в котором замысловатые механизмы сливаются с живой материей, напоминающей человеческую плоть.

Ещё скриншоты позволяют детально ознакомиться с отдельными видами оружия. На картинках показывается внушительных размеров пушка, похожая на дробовик, и аналог автомата. Весь арсенал в игре должным образом стилизован и соответствует избранному Ebb Software антуражу.

Scorn

Напомним: в Scorn пользователи перевоплощаются в героя, который оказался в странном и пугающем мире. Протагонист должен исследовать локации, прокачиваться, находить новое оружие и решать головоломки, чтобы узнать, как выбраться из этого места.

Scorn выйдет в 2021 году на ПК, Xbox Series X и Series S, точная дата пока не сообщается.